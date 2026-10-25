Quelques affrontements entre manifestants et forces de l'ordre éclatent en fin d'après-midi dans le centre de Marseille, alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes françaises pour défendre le pouvoir d'achat et réclamer de meilleurs services publics. IMAGES
Affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Marseille après la manifestation
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