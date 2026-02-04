Donald Trump s'en est pris mardi à une journaliste de CNN qui l'interrogeait sur le dossier Epstein. Le président américain a jugé que le moment était venu pour les Etats-Unis de tourner la page après la publication d'une masse de documents provenant du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein.
Affaire Epstein: Trump appelle à "passer à autre chose"
