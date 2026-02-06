 Aller au contenu principal
Affaire Epstein : Emmanuel Macron visé par une opération de désinformation russe

information fournie par France 24 06/02/2026 à 21:43

Début février, un faux site usurpant l'identité du média France Soir a prétendu que les documents récemment rendus publics sur Jeffrey Epstein montraient une implication d'Emmanuel Macron, sur la base de faux emails. L'intox en ligne, très rapidement démontée, a été décrite par des sources françaises comme une opération d'ingérence russe. Le mode opératoire rappelle celui des opérations russes Storm-1516. Décryptage de Jules BOITEAU dans Info Intox.

Emmanuel Macron

