Tout part de soupçons sur l'utilisation d'assistants parlementaires européens au profit du MoDem, révélés par Corinne Lepage. En 2024, le procès en première instance aboutit à plusieurs condamnations mais François Bayrou est relaxé. Deux ans plus tard, l'affaire revient devant la justice en appel.
Affaire des assistants du MoDem : Bayrou de retour devant la justice
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