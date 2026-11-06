Les deux passagers tués ce matin dans un accident de car dans l'Ain sont une fillette de sept ans et un jeune homme de 18 ans, détaillé le ministre des Transports Philippe Tabarot qui s'est rendu sur place, sur la commune de Lent, au sud de Bourg-en-Bresse. SONORE
Accident de car: une fillette de 7 ans et un homme de 18 ans décédés (ministre)
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