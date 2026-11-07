Le chauffeur du car qui est sorti de route dans l'Ain, un accident qui a fait deux morts, a été placé en garde à vue, malgré des blessures qui ont nécessité une hospitalisation, rapporte Karine Malara, procureure de Bourg-en Bresse, lors d'une conférence de presse. SONORE
Accident de car dans l'Ain: le chauffeur de bus placé en garde à vue (procureure)
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