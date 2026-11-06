D'importants moyens de secours et de gendarmerie sont déployés à Lent, au sud de Bourg-en-Bresse, sur les lieux de l'accident d'un car de ligne régionale transportant de nombreux élèves. Deux jeunes, dont un mineur, sont morts et 16 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, selon un bilan provisoire de la préfecture de l'Ain. IMAGES
Accident de car dans l'Ain: importants moyens de secours déployés sur place
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