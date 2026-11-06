"C'est toujours une épreuve quand nos élèves, nos enfants sont victimes d'accidents de cette nature", réagit le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray après qu'un accident de car d'une ligne de transport interurbain au sud de Bourg-en-Bresse (Ain) a fait "plusieurs victimes", selon un bilan de la préfecture qui doit encore être détaillé. SONORE
Accident de car dans l'Ain: Geffray adresse ses "pensées" aux élèves et aux familles victimes
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