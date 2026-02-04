300 coureurs bravent le froid pour un semi-marathon gourmand de 21,1 kilomètres dans les rues de Copenhague. Accueillis par une première "fastelavnsbolle", la traditionnelle brioche de mardi-gras, les sportifs poursuivent l'un des deux parcours reliant chacun huit pâtisseries de la capitale danoise.
À vos marques, prêts, croquez ! 300 coureurs pour 21 km et dix pâtisseries à Copenhague
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro