À vos marques, prêts, croquez ! 300 coureurs pour 21 km et dix pâtisseries à Copenhague

information fournie par AFP Video 04/02/2026 à 08:08

300 coureurs bravent le froid pour un semi-marathon gourmand de 21,1 kilomètres dans les rues de Copenhague. Accueillis par une première "fastelavnsbolle", la traditionnelle brioche de mardi-gras, les sportifs poursuivent l'un des deux parcours reliant chacun huit pâtisseries de la capitale danoise.

Sport
