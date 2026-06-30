A 72 ans, Wu Feng-chiao, l'une des dernières personnes de Taïwan à cueillir des algues pour les transformer en gelée, reste imperturbable face aux vagues qui déferlent sur elle. Lorsque cette génération de "hainu", ou "femmes de la mer", ne sera plus en mesure de continuer, cette activité risque de disparaître.
A Taïwan, les cueilleuses d'algues attendent la relève
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