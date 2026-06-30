Canicule: la France vers un nouvel épisode de fortes chaleurs après une canicule exceptionnelle

Un kit de rafraîchissement présenté par les pompiers à Paris, le 28 juin 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les températures ont à peine commencé à descendre légèrement en France, que déjà Météo-France annonce à partir de ce weekend un troisième épisode de fortes chaleurs en à peine plus d'un mois, risquant d'éprouver des organismes et des infrastructures déjà mises à mal.

La France va connaître "sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end", a indiqué mardi à l'AFP le prévisionniste de Météo-France Patrick Galois, sans toutefois pouvoir en estimer à ce stade la durée ou l'intensité.

"A partir de vendredi et du week-end prochain, on s'attend à nouveau à des températures plus élevées (...) sans doute au-dessus de 35°C", avec des "conditions anticycloniques depuis le sud du pays" a-t-il dit. "Toutes les régions ne seront pas forcément concernées", a-t-il précisé.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, n'avait pas exclu lundi une nouvelle canicule. Il a cependant jugé mardi "scandaleux" et "faux" le bilan de "10.000 morts" de la canicule la semaine dernière avancé par les Ecologistes, et s'est défendu de toute "inaction" face au changement climatique, lors des questions à l'Assemblée.

Dimanche, Santé publique France avait recensé un millier de décès de plus que la normale depuis le 24 juin, principalement chez les plus de 65 ans. L'organisme a par ailleurs fait état mardi d'un excès d'environ 300 morts lors de la canicule du 24 au 28 mai.

"Facteur aggravant"

La France traverse depuis le 17 juin une vague de chaleur historique, qui n'est toujours pas officiellement terminée, les températures ayant largement régressé mais restant au-dessus des normales saisonnières.

Quatre départements du Sud-Est restent en vigilance orange pour la canicule mardi et mercredi. Lundi des valeurs dépassant les 39°C ont encore été observées à Nimes, Uzes ou aux Arcs.

Pour Patrick Galois c'est un "phénomène aggravant": on n'observe pas pendant "la transition moins chaude entre les deux" épisodes caniculaires d'"épisode pluvieux soutenu qui apporte un peu d'eau".

Fin mai, la France avait déjà connu un pic de chaleur, certes moins intense mais exceptionnellement précoce.

"On est à une augmentation de la sécheresse des sols dès cette semaine avec une augmentation des risques d'incendie", relève-t-il. Mercredi, six départements du Sud seront en "risque très élevé" pour les départs de feux, avait annoncé lundi Météo-France.

Côté sanitaire, le gouvernement s'inquiète d'un nombre élevé de décès à domicile.

Les canicules provoquent "entre 1.000 et 7.000 morts par an", "et l'on peut supposer que, cet été, on sera plus proche de 7.000 que du millier" de décès, a estimé auprès de l'AFP l'épidémiologiste Basile Chaix, directeur de recherche à l'Inserm.

Lundi soir, le directeur général de l'AP-HP (hôpitaux publics parisiens), Nicolas Revel, a exprimé sur France 2 sa "préoccupation" devant cette nouvelle période caniculaire et son effet sur les soignants. "Comme les Français, ils sont très fatigués", a-t-il indiqué.

"A partir du mois de juillet on est en effectif minimum normalement", donc ça signifie que le rythme de travail va encore monter d'un cran, relate à l'AFP Elodie Gazeau, 46 ans, infirmière libérale à la maison de santé de Martigné Briand près d’Angers.

Elle et ses collègues ont mis en place une tournée supplémentaire le soir pour les patients identifiés comme vulnérables, qui sera poursuivie la semaine prochaine.

"Cette chaleur-là, elle accentue toutes les maladies invisibles donc principalement les maladies cardiaques et des voies respiratoire pulmonaire", souligne-t-elle.

Equipements "pas adaptés"

Coté infrastructures et entreprises aussi, la perspective de nouvelles chaleurs caniculaires inquiète.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont connu d'importantes pannes électriques ces derniers jours. Parmi eux, le restaurant Le Beau Lieu à Bordeaux, qui a subi plus de 4.000 euros de pertes à cause de l'arrêt des réfrigérateurs et chambres froides, suite à une coupure de courant de vendredi après-midi à dimanche soir.

Vagues de chaleur en France : plus précoces, fréquentes et chaudes ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Face à la prochaine canicule, "il faut étudier des solutions pour les équipements, pour l'instant ça n'est pas adapté", souligne Stéphane Maire, conseiller d'exploitation de ce restaurant.

En Europe, plus de 95 millions d’habitants, notamment dans l’est et le sud, devraient encore connaître des températures supérieures à 35°C mardi, selon les calculs de l'AFP.

Ailleurs dans le monde, les États-Unis devraient être frappés cette semaine par une intense vague de chaleur qui pourrait battre des records de températures localement et affecter le Mondial de football tout comme les célébrations du 250e anniversaire du pays.