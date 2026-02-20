Chaque jour apporte son nouveau lot de révélations sordides dans l’affaire Epstein. Le volet français prend une ampleur inédite après la publication des "Epstein files" et le parquet a décidé d’ouvrir deux enquêtes-cadres. Parallèlement, l’Ukraine entre dans sa cinquième année de guerre. De plus en plus de civils ont décidé de s’engager, comme la journaliste franco-ukrainienne Maryna Kumeda, l’invitée de Laure Manent dans cette édition.
Le volet français de l’affaire Epstein prend de l'ampleur après l'ouverture de deux enquêtes
