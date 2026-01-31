Des dizaines de personnes trouvent refuge pour la nuit sur la péniche Hermes, amarrée sous un pont de Prague. Financé par la mairie de Prague, l'Hermes peut accueillir jusqu'à 180 personnes. Les sans-abri peuvent y prendre une douche, recharger leur téléphone et boire du thé.
À Prague, une péniche pour accueillir des sans-abri de plus en plus nombreux
