Vladimir Poutine a remercié mercredi son homologue nord-coréen Kim Jong Un pour avoir aidé la Russie à chasser les soldats ukrainiens de la région russe de Koursk, lors d'une rencontre à Pékin où ils ont réaffirmé leurs liens entre alliés.
À Pékin, Poutine remercie Kim pour l'aide des troupes nord-coréennes
