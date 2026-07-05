Une nouvelle marche rassemble plusieurs milliers de personnes à Narbonne pour rendre hommage à Louis, adolescent de 17 ans mort fin juin des suites d'un passage à tabac, à l'appel de la famille maternelle de l'adolescent. Quelques centaines de militants identitaires participent au rassemblement, et des slogans tels que "la racaille en prison, ni oubli ni pardon" et "Français, défend-toi, tu es ici chez toi" sont scandés devant l'endroit où Louis a été tué. IMAGES
A Narbonne, nouvelle marche en hommage à Louis, adolescent tué dans un guet-apens
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