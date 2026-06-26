Les sans-abri figurent parmi les publics les plus vulnérables face à la canicule exceptionnelle qui frappe la France et une partie de l'Europe, alertent les associations.
À Marseille, les sans-abri en première ligne face à la chaleur
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