Alors qu'une vague de chaleur fait grimper les températures en Ukraine jusqu'à 35-38°C, les habitants de Kiev se rafraîchissent au bord du Dnipro, malgré l'absence d'abris anti-bombes sur les plages et le risque persistant d'attaques russes.
A Kiev, les Ukrainiens se rafraîchissent malgré l'absence d'abris anti-bombes
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