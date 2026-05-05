A Erevan, démonstrations d'amitié et accords économiques entre l'UE et l'Arménie

information fournie par France 24 • 05/05/2026 à 23:07

L'Europe et l'Arménie ont porté leur partenariat "à un tout autre niveau" au terme de deux jours de sommets de la CPE et de l'UE à Erevan. Bruxelles s'est engagée à accompagner l'Arménie dans ses réformes socio-économiques et à investir jusqu'à 2,5 milliards € dans le pays, tout en affirmant que l'UE veut faire de l'Arménie "une destination clé" pour les investisseurs. La France est l'une des grandes gagnantes de ces 48h de démonstration d'amitié. Emmanuel Macron et Nikol Pachinian ont signé un "partenariat stratégique" qui se traduit par des marchés intéressants pour les entreprises françaises dans les domaines de la défense ou du génie civil.

Ces manifestations d'intérêt et de franche camaraderie entre l'ex-république soviétique et l'Europe en particulier mais aussi l'Occident en général n'oblitère pas sa proximité avec la Russie. Erevan dépend de Moscou pour des importations de gaz, qu'elle achète aujourd'hui à prix d'ami à la Russie. Mais les choses pourraient changer si Vladimir Poutine prenait ombrage du rapprochement de son ancien satellite avec l'ancien bloc de l'ouest.