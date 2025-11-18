Nichée dans le bourg historique de Cluny (Saône-et-Loire), la Demeure de l'Apothicaire est la plus ancienne maison datée de France. Une méthode scientifique d'analyse des cernes du bois a permis d'établir que ses poutres dataient de 1091.
A Cluny, dans la plus vieille maison datée de France
