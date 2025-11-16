 Aller au contenu principal
À Béziers, des milliers de viticulteurs demandent à l'Etat d'agir face à leur détresse

information fournie par AFP Video 16/11/2025 à 15:26

Des milliers de viticulteurs ont crié leur inquiétude samedi dans les rues de Béziers (Hérault) pour demander aux pouvoirs publics de réagir face à la crise viticole multifactorielle qui touche particulièrement l'Occitanie.

0 commentaire

L'offre BoursoBank