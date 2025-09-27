Des milliers de manifestants défilent à Berlin pour protester contre la guerre à Gaza, sous le slogan "all eyes on Gaza". Les organisateurs annoncent 100.000 personnes présentes, la police avance elle le chiffre de 50.000. IMAGES
À Berlin, des milliers de personnes se rassemblent en soutien à Gaza
