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À 17 ans, Moïse Kouame remporte sa première victoire à Roland-Garros

information fournie par France 24 27/05/2026 à 17:06

Le jeune Français Moïse Kouame, 17 ans, a remporté son premier match à Roland-Garros. Il a battu Marin Cilic, vainqueur de l'US Open en 2014, en 3 sets (7-6, 6-2, 6-1).

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