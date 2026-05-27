Le jeune Français Moïse Kouame, 17 ans, a remporté son premier match à Roland-Garros. Il a battu Marin Cilic, vainqueur de l'US Open en 2014, en 3 sets (7-6, 6-2, 6-1).
À 17 ans, Moïse Kouame remporte sa première victoire à Roland-Garros
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