Au moins 89 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, au cours de deux attaques simultanées menées par des rebelles ADF et visant principalement des civils.
89 personnes tuées par les ADF dans l'est de la RD Congo
