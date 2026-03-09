Le collectif identitaire Némésis a organisé dimanche un rassemblement dans le XVIe arrondissement de Paris à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
8 mars: Némésis organise son propre rassemblement à Paris
