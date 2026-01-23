"Quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer. L'engagement de la responsabilité du gouvernement ne doit être, selon moi, ni une facilité, ni un raccourci", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu avant le vote de deux motions de censure à l'Assemblée nationale, consécutives à l'engagement, par 49.3, de la responsabilité du gouvernement sur la partie "recettes" du projet de loi de finances pour 2026. SONORE
49.3: "quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer" (Lecornu)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro