Au menu de L'Essentiel politique, la classe politique française unie face aux menaces de Donald Trump, bientôt l'épilogue pour le budget 2026 et les villes à suivre lors des prochaines élections municipales. Avec Stéphane Vernay, éditorialiste et Rédacteur en chef délégué chez Ouest France.
49-3 ou ordonnances : bientôt l'épilogue ?
