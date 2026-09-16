Une longue file d'attente s'est formée, mercredi à Nantes, devant une boutique dédiée aux cartes à collectionner, alors que des fans de Pokémon se sont rués sur les produits édités pour les 30 ans du jeu.
30 ans de Pokémon: à Nantes, des fans se ruent sur les produits collector
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