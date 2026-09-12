Yan St-Pierre, expert international en lutte contre le terrorisme et le PDG de la société MOSECON, est notre invité.
25 ans après les attentats du 11 septembre, que devient Al Qaida ?
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