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25 ans après les attentats du 11 septembre, que devient Al Qaida ?

information fournie par France 24 12/09/2026 à 17:49

Yan St-Pierre, expert international en lutte contre le terrorisme et le PDG de la société MOSECON, est notre invité.

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