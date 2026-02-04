Des oiseaux avec des traces de mazout sur le plumage ont été retrouvés sur des plages bretonnes. Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, des analyses ont révélé que ce fioul viendrait du pétrolier qui a coulé en 1999.
25 ans après, l'Erika polluerait encore
