2 espèces d'oiseaux, le grand tétras et le lagopède alpin sont désormais classés comme espèce protégées en France. Il s'agit de 2 oiseaux de montagne, plus sensibles au réchauffement climatique que ceux des plaines. Leurs populations se sont effondrées au point que le grand tétras est éteint dans les Alpes et que sa population a baissé de 80% dans les Pyrénées. Ce classement interdit leur chasse, la destruction de leurs nids ou de leur habitat mais ne garantit pas leur survie.
2 nouvelles espèces d'oiseaux protégées en France
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