L'Assemblée nationale a approuvé jeudi à l'unanimité l'abrogation du "Code noir" et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises.
178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés abrogent le "Code noir"
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