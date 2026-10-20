"Je voudrais souligner l'extrême fermeté de la justice ces derniers jours, des gens qui n'ont aucun casier judiciaire qui se retrouvent en prison", déclare le ministre de la Justice Gérald Darmanin, signalant près de "150 incarcérations" pour le moment, suite aux violences qui ont émaillé les manifestations du week-end en France. SONORE
17-octobre: près de "150 incarcérations", une justice "extrêmement ferme"(Darmanin)
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