"Dans n'importe quelle démocratie, cela s'appelle un scandale d'Etat, nous saisissons donc la Cour de justice de la République", déclare la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot suite à la publication d'un article de Mediapart selon lequel le gouvernement aurait demandé aux services de renseignement de mettre en cause LFI dans les violences du week-end. SONORE
17-octobre: LFI saisit la CJR après des révélations de Mediapart sur le gouvernement
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