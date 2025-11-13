"On n'oublie pas" : des commémorations devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le Stade de France. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre 2015.
13-Novembre: recueillement à Paris et Saint-Denis, dix ans après les attentats
