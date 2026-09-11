Des membres de Peaceful Tomorrows, une organisation fondée par des proches des victimes des attentats du 11 septembre 2001, ont défilé jeudi à New York alors que les États-Unis commémorent le 25e anniversaire de la tragédie.
11-Septembre: New York rend hommage aux victimes
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