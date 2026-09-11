Donald Trump a assuré vendredi à Washington que les Etats-Unis n'oublieraient jamais les attentats du 11 septembre 2001 et continuaient à se battre aujourd'hui au nom des 2.977 personnes tuées.
11-Septembre: "C'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui", dit Trump
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