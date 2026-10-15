Cela fera bientôt 500 jours que Christophe Gleizes est privé de liberté.
Le journaliste français a été arrêté en mai 2024 en Algérie, dans le cadre d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie. Condamné pour apologie du terrorisme à sept ans de prison, sa famille se mobilise. Ses proches ont pu lui rendre visite récemment. Ils peuvent s'appuyer sur l'engagement de quelques sportifs, à l'image de Zinédine Zidane.
Zidane, soutien clé à Christophe Gleizes
Cela fera bientôt 500 jours que Christophe Gleizes est privé de liberté.
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro