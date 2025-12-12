 Aller au contenu principal
"Zéro de conduite" : la websérie de collégiens qui cartonne

information fournie par France 24 12/12/2025 à 11:15

Au collège Jean-Vigo, à Épinay-sur-Seine, Radouane Abbassi, alias "Issaba", professeur de mathématiques, embarque ses élèves dans une web-série entièrement tournée au sein de l’établissement. Un projet pour lequel les collégiens écrivent, jouent, rappent et filment, bouleversant peu à peu l’atmosphère du collège et la relation entre élèves et enseignants. L’équipe de Pas 2 Quartier a partagé une journée de cette vie scolaire pas comme les autres.

L'offre BoursoBank