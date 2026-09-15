Le président Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que l'Ukraine était prête à prendre des "mesures de désescalade" si la Russie en faisait de même, sans confirmer l'affirmation de Donald Trump selon laquelle Moscou et Kiev ont accepté de ne plus frapper d'infrastructures énergétiques.
Zelensky : l'Ukraine prête à prendre des "mesures de désescalade" si la Russie en fait de même
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