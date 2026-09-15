 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky : l'Ukraine prête à prendre des "mesures de désescalade" si la Russie en fait de même

information fournie par AFP Video 15/09/2026 à 16:15

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que l'Ukraine était prête à prendre des "mesures de désescalade" si la Russie en faisait de même, sans confirmer l'affirmation de Donald Trump selon laquelle Moscou et Kiev ont accepté de ne plus frapper d'infrastructures énergétiques.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

À Gaza, un hôpital démuni pour soigner les bébés prématurés

information fournie par AFP Video 14 sept.
2
2

La cymbale d'Istanbul, des champs de bataille ottomans aux scènes mondiales

information fournie par AFP Video 14 sept.
3

Le baril de pétrole à plus de 100 dollars alors que la tension monte au Moyen-Orient

information fournie par France 24 14 sept.
4

Houthis : les nouveaux maîtres de la mer Rouge ?

information fournie par France 24 00:10
5

Des fausses vidéos pour illustrer les frappes houthis en Arabie Saoudite

information fournie par France 24 14 sept.
6

Népal: un miraculé raconte comment il a survécu en buvant de l'eau boueuse dans un tunnel

information fournie par AFP 14 sept.
7

En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées

information fournie par AFP Video 14 sept.
8

Après un été sec et brûlant, la moule française en souffrance

information fournie par AFP Video 14 sept.
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

Foule à l'inauguration d'un temple emblème de l'hindouisme en France

information fournie par AFP 07 sept.
4

Chasse illégale: 5 ans de prison avec sursis requis à l'encontre d'Olivier Bouygues

information fournie par AFP 08 sept.
8
5

Naufrage de migrants: "le procès de la cupidité, du cynisme, de l'inhumanité" (avocat)

information fournie par AFP Video 08 sept.
1
6

Grève des pompiers: "la colère gronde dans les casernes" (syndicat)

information fournie par AFP Video 08 sept.
7

"Redoutable prédateur": des pieuvres relâchées en mer Adriatique pour combattre le crabe bleu

information fournie par AFP Video 08 sept.
8

La douleur des frères de jeunes Irakiens noyés dans un naufrage de migrants en 2021

information fournie par AFP 08 sept.
3
1

Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama 17 août
2

Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 août
3
3

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
4

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
5

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8
6

Top 5 IA du 21/08/2026

information fournie par Libertify 22 août
7

USA: Trump dit que l'argent des contribuables ne financera pas sa salle de bal

information fournie par AFP Video 22 août
1
8

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank