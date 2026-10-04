Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Friedrich Merz ont déposé des bougies et se sont recueillis devant un mémorial en l'honneur des soldats Ukrainiens tombés au combat, érigé sur la place de l'Indépendance à Kiev. F. Merz est arrivé dans la capitale ukrainienne plus tôt dans la journée, dans le cadre d'une visite visant à réaffirmer le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine alors que les attaques russes s'intensifient. IMAGES
Zelensky et Merz rendent hommage aux soldats Ukrainiens tombés au combat à Kiev
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