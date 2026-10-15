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Zelensky défie Trump en reprenant les frappes sur les raffineries russes

information fournie par France 24 15/10/2026 à 17:16

Volodymyr Zelensky a annoncé la reprise des frappes sur les raffineries russes, défiant l'annonce d'une trêve énergétique par Donald Trump, et exhorté les Etats-Unis à ne pas être du côté de l'"agresseur" dans sa guerre contre Moscou. Ces déclarations interviennent au lendemain d'un regain de tension entre Washington et Kiev. Un contexte analysé par notre chroniqueur international Bruno Daroux et notre correspondant aux Etats-Unis, Matthieu Mabin.

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