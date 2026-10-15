Volodymyr Zelensky a annoncé la reprise des frappes sur les raffineries russes, défiant l'annonce d'une trêve énergétique par Donald Trump, et exhorté les Etats-Unis à ne pas être du côté de l'"agresseur" dans sa guerre contre Moscou. Ces déclarations interviennent au lendemain d'un regain de tension entre Washington et Kiev. Un contexte analysé par notre chroniqueur international Bruno Daroux et notre correspondant aux Etats-Unis, Matthieu Mabin.
Zelensky défie Trump en reprenant les frappes sur les raffineries russes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro