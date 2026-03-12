Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli jeudi au palais Cotroceni à Bucarest, résidence officielle du président roumain Nicusor Dan. Cette visite intervient dans un contexte d'incertitude quant aux pourparlers de paix prévus entre Kiev et Moscou, menés par les États-Unis et compromis par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Zelensky accueilli en Roumanie par le président Nicusor Dan
