Les missions internationales d'observation des élections en Zambie appellent au calme alors que le dépouillement se poursuit, après avoir été suspendu pendant environ six heures vendredi en raison de violences signalées contre le personnel électoral. "La situation a suscité de l'incertitude et de l'inquiétude", explique Samuel Tembenu, chef de la mission d'observation de la SADC. Les résultats définitifs des élections présidentielle et législatives sont attendus d'ici lundi. IMAGES
Zambie: les observateurs internationaux appellent au calme pendant le dépouillement
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