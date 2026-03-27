Rendez-vous avec la légende Zaho. À l’occasion de la sortie de son nouvel album "Versatile", retour sur les 20 ans de carrière de la chanteuse, autrice, compositrice, de son enfance en Algérie durant la guerre civile à sa vie au Canada et ses choix artistiques. Dans cet épisode Alonzo offre la vidéo surprise.
Zaho, le talent à l'état pur
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