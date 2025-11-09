Dans Premières cette semaine, rencontre à Paris avec le politologue franco-israélien Denis Charbit qui publie " Yitzhak Rabin, la paix assassinée ? Une mémoire fragmentée " (éd. JC Lattès). Alors que l'on commémore cette semaine les 30 ans de l'assassinat du Premier ministre israélien le 4 novembre 1995, l'historien et professeur à l'Open University of Israel a enquêté sur trois décennies d'une mémoire nationale divisée.
'Yitzhak Rabin, la paix assassinée?' 30 ans d'une mémoire fragmentée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro