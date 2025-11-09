 Aller au contenu principal
'Yitzhak Rabin, la paix assassinée?' 30 ans d'une mémoire fragmentée

information fournie par France 24 09/11/2025 à 15:23

Dans Premières cette semaine, rencontre à Paris avec le politologue franco-israélien Denis Charbit qui publie " Yitzhak Rabin, la paix assassinée ? Une mémoire fragmentée " (éd. JC Lattès). Alors que l'on commémore cette semaine les 30 ans de l'assassinat du Premier ministre israélien le 4 novembre 1995, l'historien et professeur à l'Open University of Israel a enquêté sur trois décennies d'une mémoire nationale divisée.

Proche orient

L'offre BoursoBank