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Yéro Baldé de nouveau candidat aux prochaines élections législatives et locales en Guinée

information fournie par France 24 13/05/2026 à 22:23

En Guinée, Yéro Baldé, principal opposant au président Mamadi Doumbouya, avait récemment suspendu sa participation au processus électoral. Il dénonçait plusieurs violations du code électoral et des irrégularités dans l’organisation du scrutin. Mais selon les responsables de sa formation politique, la Cour suprême guinéenne la plus haute juridiction du pays a finalement décidé de le rétablir dans ses droits, lui permettant ainsi de reprendre part au futur scrutin du 31 mai.

Elections legislatives

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