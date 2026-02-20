À Aden, l’aspiration à restaurer l’État du Sud d'avant 1990 se heurte violemment à une réalité humanitaire dévastatrice. Alors que les drapeaux séparatistes flottent, la population s'enfonce dans une lutte pour la survie : entre pénuries chroniques, hôpitaux à l'agonie et camps de déplacés délaissés, le rêve politique se fracasse contre l'urgence sociale. Reportage de Mathilde Delvigne.
Yémen du sud : l'indépendance dans le chaos
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro