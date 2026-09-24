Donald Trump reçoit Xi Jinping lors d’un dîner d'État réunissant les principaux patrons américains de la tech et de la finance. Derrière les fastes de la Maison Blanche se joue une bataille pour le contrôle de l’intelligence artificielle mondiale.
Xi Jinping à Washington : l’IA au menu, la rivalité sous la table
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