 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Webinaire : Boursofirst, l’offre de banque patrimoniale réinventée

information fournie par BoursoBank 18/12/2025 à 17:28

Ce webinaire initialement diffusé en direct le 11 décembre revient sur Boursofirst, l'offre de banque patrimoniale lancée par BoursoBank fin 2024. L'occasion de revenir sur son fonctionnement, ses caractéristiques, ses services et bien sur les produits désormais disponibles, avec une liste qui s'est enrichie tout au long de 2025.

A voir aussi : Private Equity : fonds professionnels, un accès aux opportunités exclusives des marchés privés

Assurance vie luxembourgeoise : le nouvel atout pour votre stratégie patrimoniale

Jean-François Bay, directeur clientèle banque privée était sur le plateau pour expliquer tout ce qu'l faut savoir sur Boursofirst et pour répondre aux questions des internautes.

DECOUVREZ BOURSOFIRST, LA BANQUE PRIVEE PAR BOURSOBANK

Accédez selon vos besoins à des produits et services exclusifs !

Offrez-vous le meilleur de BoursoBank, et accédez à toute une gamme de produits financiers innovants, à des conditions de crédits privilégiées, ainsi qu’à des conseillers et des services patrimoniaux pour vous accompagner et répondre à vos interrogations.

Découvrir l'offre BoursoFirst

Assurance Vie Luxembourgeoise
Banque privée

Vidéos les + vues

1

Double évasion de Dijon: fin de cavale pour le détenu encore recherché

information fournie par AFP 10:50
2

Le portrait de Christophe Gleizes affiché sur la mairie de Paris Centre

information fournie par AFP Video 10:29
3

Des frappes israéliennes touchent le sud du Liban

information fournie par AFP Video 11:21
4

Le fils du cinéaste Rob Reiner en attente d'une comparution devant un juge

information fournie par AFP 17 déc.
5

Narcotrafic: le gouvernement présentera des "mesures législatives" au premier semestre 2026

information fournie par AFP Video 17 déc.
1
6

Endeuillé, isolé mais libre de rêver : être jeune en Ukraine

information fournie par AFP 17 déc.
2
7

Hong Kong : la démocratie sous pression ?

information fournie par France 24 17 déc.
8

Top 5 IA du 17/12/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Dermatose en Ariège: le troupeau abattu malgré la mobilisation des éleveurs

information fournie par AFP 12 déc.
2

Un pétrolier saisi au large du Venezuela, Caracas dénonce une ingérence des USA

information fournie par AFP Video 11 déc.
3

Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela

information fournie par AFP 12 déc.
10
4

Top 5 IA du 11/12/2025

information fournie par Libertify 12 déc.
5

Chili: le nouveau président élu d'extrême droite promet un gouvernement "d'union nationale"

information fournie par AFP 15 déc.
6

Un pétrolier saisi au large du Venezuela, Caracas dénonce une ingérence des USA

information fournie par AFP Video 12 déc.
1
7

Incendie d'un collège à Dijon: "des actes absolument ignobles" (Nuñez)

information fournie par AFP Video 15 déc.
8

L'Otan appelle à "tester" Poutine pour voir "s'il veut la paix en Ukraine"

information fournie par AFP 11 déc.
10
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc.
1
2

Le Journal des biotechs : Marc Le Bozec (OSE Immuno), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama 10 déc.
3

Correction du bitcoin : opportunité ou pas ?

information fournie par Ecorama 01 déc.
2
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 09:10
1
6

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
7

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
8

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank