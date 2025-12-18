Webinaire : Boursofirst, l’offre de banque patrimoniale réinventée

Ce webinaire initialement diffusé en direct le 11 décembre revient sur Boursofirst, l'offre de banque patrimoniale lancée par BoursoBank fin 2024. L'occasion de revenir sur son fonctionnement, ses caractéristiques, ses services et bien sur les produits désormais disponibles, avec une liste qui s'est enrichie tout au long de 2025.
A voir aussi : Private Equity : fonds professionnels, un accès aux opportunités exclusives des marchés privés
Assurance vie luxembourgeoise : le nouvel atout pour votre stratégie patrimoniale
Jean-François Bay, directeur clientèle banque privée était sur le plateau pour expliquer tout ce qu'l faut savoir sur Boursofirst et pour répondre aux questions des internautes.
DECOUVREZ BOURSOFIRST, LA BANQUE PRIVEE PAR BOURSOBANK
Accédez selon vos besoins à des produits et services exclusifs !
Offrez-vous le meilleur de BoursoBank, et accédez à toute une gamme de produits financiers innovants, à des conditions de crédits privilégiées, ainsi qu’à des conseillers et des services patrimoniaux pour vous accompagner et répondre à vos interrogations.