Webinaire : Boursofirst, l’offre de banque patrimoniale réinventée

information fournie par BoursoBank • 18/12/2025 à 17:28

Ce webinaire initialement diffusé en direct le 11 décembre revient sur Boursofirst, l'offre de banque patrimoniale lancée par BoursoBank fin 2024. L'occasion de revenir sur son fonctionnement, ses caractéristiques, ses services et bien sur les produits désormais disponibles, avec une liste qui s'est enrichie tout au long de 2025.

Jean-François Bay, directeur clientèle banque privée était sur le plateau pour expliquer tout ce qu'l faut savoir sur Boursofirst et pour répondre aux questions des internautes.