Private Equity : fonds professionnels, un accès aux opportunités exclusives des marchés privés

Dans le cadre de son activité de banque privée BoursoFirst, BoursoBank lance une offre de fonds professionnel en private equity en partenariat avec la société Opale Capital. Afin de bien comprendre ce type d'investissement, un webinaire a été diffusé en direct le 10 septembre afin d'expliquer le principe et les caractéristiques de ce type d'investissement. Voici le replay de cet événement.
avec
Paul Moreno Blosseville, président d'Opale Capital
Thomas Baudry, chef de produits Bourse chez BoursoBank
Découvrez l'offre de private equity proposée par BoursoFirst
DECOUVREZ BOURSOFIRST, LA BANQUE PRIVEE PAR BOURSOBANK
Accédez selon vos besoins à des produits et services exclusifs !
Offrez-vous le meilleur de BoursoBank, et accédez à toute une gamme de produits financiers innovants, à des conditions de crédits privilégiées, ainsi qu’à des conseillers et des services patrimoniaux pour vous accompagner et répondre à vos interrogations.